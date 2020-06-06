В Японії розробляють супутник для знищення сміття в космосіhttps://racurs.ua/ua/n139369-v-yaponiyi-rozroblyaut-suputnyk-dlya-znyschennya-smittya-v-kosmosi.htmlРакурс
Супутник для знищення сміття в космосі розпочало розробляти Японське аерокосмічне агентство (JAXA).
Він знищуватиме космічний непотріб поблизу Землі. Згідно з планом вчених, супутник буде обпалювати об'єкти за допомогою спеціального лазера і після цього скидати в атмосферу, повідомляє сайт JAXA.
До розробки підключилася компанія SKY Perfect JSAT і авторитетний науково-дослідний інститут в галузі фізики RIKEN.
Планується, що апарат буде готовий до космічних випробувань через три роки.
В космосі налічується близько 20 тис. об'єктів розміром більше 10 см. Цей космічне сміття загрожує безпеці польотів в космос і може пошкоджувати інші штучні супутники Землі. Це в майбутньому може стати перешкодою для освоєння космосу і подорожей до інших планет. У зв’язку з цим багато країн займаються проектами, пов’язаними з підтриманням земної орбіти в чистоті.
Нагадаємо, що 4 червня SpaceX, корпорація американського бізнесмена та винахідника Ілона Маска, запустила ще одну ракету Falcon 9 з 60 супутниками глобальної мережі роздачі інтернету Starlink. Минулого тижня SpaceX здійснила успішний запуск пілотованого космічного корабля Crew Dragon.