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Ракурс
Бэнкси показал картину о протестах в США, фото — ЕП

Бэнкси показал картину о протестах в США (ФОТО)

6 июн 2020, 19:53
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Английский художник Бэнкси показал свою новую работу, которая посвящена протестам в США из-за смерти в полицейском участке афроамериканца Джорджа Флойда.

Фото картины уличный художник опубликовал в Instagram. В кадре видно траурный портрет с темной фигурой. Американский флаг, висящий над изображением, постепенно начинает гореть, подожженный пламенем от свечи.

Бэнкси показал картину о протестах в США, фото — Инстаграм Бэнкси

Художник написал, что в начале протестов не хотел высказываться на эту тему, но потом понял, что это прежде всего проблема белых людей. По мнению Бэнкси, система заставляет страдать людей с другим цветом кожи, у которых нет возможностей изменить ситуацию.

Он предупредил, что белые люди должны разобраться с этим, «иначе кто-то будет вынужден подняться наверх и выбить дверь».

Напомним, что протесты в США, которые переросли в массовые беспорядки, начались после смерти Джорджа Флойда, задержанного в Миннеаполисе. Полицейский давил задержанному мужчине коленом на горло, хотя Флойд говорил, что не может дышать. В городе начались беспорядки, после чего люди вышли на улицы и в других штатах. Во многих городах акции протеста вылились в столкновения с органами правопорядка, погромы и поджоги.

Источник: Ракурс


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