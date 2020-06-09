Справа Порошенка: Венедіктова розповіла, коли підпише підозру

https://racurs.ua/ua/n139456-venediktova-pro-20-provadjen-proty-poroshenka-ya-ne-slabka-ludyna-i-pidpyshu-pidozru.html

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Справа Порошенка є однією з пріоритетних для генпрокурора Ірини Венедіктової, котра заявила про готовність підписати підозру екс-президенту України.

Я як ніхто в курсі, які це справи. 17 справ відкрив Руслан Рябошапка, чотири справи відкрила я, причому три — за рішенням суду, а одну — за заявою Деркача, але рішення суду збігається із заявою Деркача. При наявності підстав і достатніх доказів у мене немає проблем підписати підозру чинним нардепам, — заявила глава Офісу генпрокурора в інтерв’ю «Українським Новинам».

Венедіктова також назвала себе «не слабкою людиною, яка зробить все в чітко регламентований законом спосіб». Окрім цього, вона зазначила, що зараз в кримінальних провадженнях проти Порошенка тривають розслідування.

Розслідування у справі триває. Але, так чи інакше, прийде час приймати законні процесуальні рішення і вони будуть різні, — повідомила генпрокурор.

Вона також назвала цікавою справу про картини Порошенко, навколо якого нещодавно розгорівся скандал.

Нагадаємо, що 26 травня Порошенко викликали на допит в ДБР як свідка у справі про незаконне переміщення через кордон 43 картин всесвітньо відомих художників, але замість допиту Порошенко відкрив виставку картин, які фігурують у провадженні. Пізніше співробітники ДБР виламали двері в музеї Гончара, де знаходилися картини, і заарештували їх.

4 червня Печерський райсуд Києва дозволив примусовий привід Порошенка на допит у ДБР, який має відбутися 10 червня.