Окупанти продовжують шукати «шпигунів» серед мирного населення, фото:

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У Криму окупанти засудили до 10 років ув’язнення в колонії суворого режиму уродженця Севастополя Євгенія Янко, 1970 року народження, за обвинуваченням у нібито здійсненні «шпигунства на користь України».

Відповідне рішення так званий «Севастопольський міський суд» ухвалив сьогодні в закритому режимі. Про це повідомляє агентство ТАСС.

Окупанти заявляють, що він нібито збирав дані щодо дислокації, дійсних найменувань та штатної чисельності військових частин, а також наявного в них озброєння та спецтехніки. Отримані відомості про російську армію він нібито передав співробітникам української розвідки.

Нагадаємо, у лютому український омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що окупанти на той час засудили вже 29 українців до тюремних термінів за відмову проходити військову службу в лавах армії країни-агресора.