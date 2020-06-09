Оккупанты продолжают искать «шпионов» среди мирного населения, фото: Tengri Travel

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В Крыму оккупанты приговорили к 10 годам заключения в колонии строгого режима уроженца Севастополя Евгения Янко, 1970 года рождения, по обвинению в якобы осуществлении «шпионажа в пользу Украины».

Соответствующее решение так называемый «Севастопольский городской суд» принял сегодня в закрытом режиме. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Оккупанты заявляют, что он якобы собирал данные о дислокации, действительных наименованиях и штатной численности воинских частей, а также имеющегося у них вооружения и спецтехники. Полученные сведения о российской армии он якобы передал сотрудникам украинской разведки.

Напомним, в феврале украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что оккупанты на то время приговорили уже 29 украинцев к тюремным срокам за отказ проходить военную службу в рядах армии страны-агрессора.