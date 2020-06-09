Мітинг працівників «Антонова». Фото: Антон Поляков у Telegram

https://racurs.ua/ua/n139454-ukroboronprom-zvilnyv-prezydenta-zavodu-antonov-pracivnyky-u-vidpovid-vlashtuvaly-protest.html

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Державний концерн «Укроборонпром» ухвалив рішення про припинення повноважень президента підприємства ДП «Антонов» Олександра Донця.

Такий наказ сьогодні підписав гендиректор ДК Айварас Абромавичус. Керуватиме заводом Олександр Лось, він призначений тимчасовим виконуючим обов’язки. Напередодні комісія «Укроборонпрому» завершила перевірку підприємства й передала матеріали за її результатами до СБУ та Національного агентства з питань запобігання корупції. Про це повідомила прес-служба концерну.

Під час перевірки ревізори виявили численні факти, що можуть свідчити про неефективне управління державним підприємством, нецільове використання об'єктів державної власності, зловживання та порушення з боку керівництва. Такі дії могли призвести до значних збитків державі та нанести шкоду «Антонову».

Кадрові рішення не сподобалися робітникам підприємства. Як повідомляє «Промисловий портал», сьогодні робітники авіазаводу «Антонов» влаштували мітинг на захист підприємства. Демонстранти заявляють, що авіазавод потрапив під зовнішнє управління «Укроборонпром» який «планомірно своїми діями знищує підприємство за підприємством, створюючи умови для збитковості працюючих заводів, з метою їхньої подальшої корпоратизації як неефективних».

Народний депутат Антон Поляков у Telegram пише, що працівники підприємства вимагають залишити Донця керівником і вивести «Антонов» із з-під управління «Укроборонпромом». Парламентар опублікував резолюцію робітників.

Раніше повідомлялося, що державний концерн «Укроборонпром» хочуть ліквідувати. На його базі планують створити шість держкорпорацій, навколо яких будуть консолідовані підприємства за галузевим принципом.