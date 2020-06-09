Легалізація зброї: Монополія на силу має бути виключно у держави — Венедіктова

https://racurs.ua/ua/n139453-venediktova-rozkryla-svoie-stavlennya-do-legalizaciyi-zbroyi-maryhuany-ta-prostytuciyi.html

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Ірина Венедіктова, генеральний прокурор, висловилася категорично проти легалізації зброї.

Я проти легалізації. У країні й так багато зброї, що нам потрібно навпаки з цим щось робити. Я вважаю, що монополія на силу повинна бути виключно у держави, — заявила глава Офісу генпрокурора в інтерв’ю «Українським Новинам».

Також Венедіктова розповіла про своє ставлення до легалізації проституції і легких наркотиків, зокрема марихуани в медичних цілях.

Всі питання, які стосуються таких чутливих речей в суспільстві, потрібно запитувати у суспільства. Тому, такі питання повинні вирішуватися на референдумі. Нехай громадськість визначиться, — зазначила генпрокурор.

Нагадаємо, ст. 263 Кримінального кодексу передбачає відповідальність за зберігання, носіння, купівлю або збут вогнепальної зброї, вибухівки та боєприпасів без передбаченого законом дозволу.

Зауважимо, що сумний іноземний досвід масових розстрілів людей з легально придбаної зброї (як у США, Норвегії, так і РФ) свідчить про те, що рушниці та гвинтівки є найнебезпечнішими в цьому плані.