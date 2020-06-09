Легализация оружия: Монополия на силу должна быть исключительно у государства - Венедиктова

https://racurs.ua/n139453-venediktova-raskryla-svoe-otnoshenie-k-legalizacii-orujiya-marihuany-i-prostitucii.html

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Ирина Венедиктова, генеральный прокурор, высказалась категорически против легализации оружия.

Я против легализации. В стране так много оружия, что нам нужно наоборот что-то с этим делать. Я считаю, что монополия на силу должна быть исключительно у государства, — заявила глава Офиса генпрокурора в интервью «Українським Новинам».

Также Венедиктова рассказала о своем отношении к легализации проституции и легких наркотиков, в том числе марихуаны в медицинских целях.

Все вопросы, которые касаются таких чувствительных вещей в обществе, нужно спрашивать у общества. Поэтому, такие вопросы должны решаться на референдуме. Пускай общественность определится, — отметила генпрокурор.

Напомним, ст. 263 Уголовного кодекса предусматривает ответственность за хранение, ношение, покупку или сбыт огнестрельного оружия, взрывчатки и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения.

Отметим, что печальный зарубежный опыт массовых расстрелов людей из легально приобретенного оружия (как в США, Норвегии, так и РФ) свидетельствует о том, что ружья и винтовки являются наиболее опасными в этом плане.