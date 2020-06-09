У світі триває епідемія коронавірусу, фото: «Бизнес.медиа»

https://racurs.ua/ua/n139452-koronavirus-mig-poshyrytysya-kytaiem-sche-v-serpni-suputnykovi-znimky-dopomogly-uchenym-znayty.html

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Коронавірус SARS-CoV-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, міг поширитися в Китаї ще в серпні 2019 року.

Такого висновку дійшли учені з Гарвардського університету (США) на основі аналізу супутникових знімків, повідомляє агентство Reuters.

Учені зіставили супутникові знімки парковок біля лікарень у китайському місті Ухані, котре вважається початковим осередком епідемії COVID-19, з відповідними пошуковими запитами щодо симптомів, таких як кашель.

Виявилося, що в серпні спостерігалося стрімке зростання зайнятості лікарняних автостоянок та частоти відповідних пошукових запитів в інтернеті.

Збільшення кількості відвідувачів у лікарнях та пошуку симптомів в Ухані передувало документально підтвердженому початку пандемії SARS-CoV-2 у грудні 2019 року, — наголошують дослідники.

Учені наголошують, що, хоча вони не можуть довести наявність взаємозв'язку між виявленими ними закономірностями та епідемією коронавірусу, це відкриття підтверджує гіпотезу, що виникнення вірусу відбулося в південному Китаї, де він протягом певного часу поширювався до його ідентифікації на ринку морепродуктів в Ухані наприкінці грудня 2019 року.

Водночас в МЗС Китаю результати цього дослідження заперечують.

Неймовірно безглуздо приходити до такого висновку, ґрунтуючись на поверхневих спостереженнях, таких як інтенсивність дорожнього руху, — зазначають у відомстві.

Нагадаємо, французькі медики на початку травня заявили, що коронавірус у Європі міг з’явитися значно раніше, ніж вважається.