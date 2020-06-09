Михайло Єфремов. Фото: РІА Новости

https://racurs.ua/ua/n139451-stala-vidoma-reakciya-kremlya-na-dtp-iz-iefremovym.html

Ракурс

Михайло Єфремов у стані алкогольного сп’яніння влаштував у Москві ДТП, у результаті якої загинула людина. Цей інцидент сколихнув суспільство і в Кремлі прокоментували аварію.

За словами прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, аварія за участю Єфремова — це трагічний жахливий випадок, винуватцем якого став п’яний водій.

Пєсков уточнив, що у цьому випадку абсолютно не важливо, який статус займає винуватець аварії. Випадок не стає менш трагічним.

У той же час, депутат Держдуми Віталій Мілонов запропонував позбавити Єфремова усіх звань і державних нагород. Мілонов вважає, що в цьому випадку політична складова не має ніякого значення, зате має місце пряме порушення закону з тяжкими наслідками. Як відомо, у 2014 році Єфремов висловився проти політики Росії відносно Криму. Депутат вже звернувся із відповідною пропозицією до президента Росії Володимира Путіна.

Голова комітету Держдуми з культури Олена Ямпольська закликала колег Єфремова утриматися від «корпоративної солідарності» і допомогти родині загиблого. Також Ямпольська заявила, що актор повинен понести справедливе покарання.

Пєсков зі свого боку заявив, що в Кремлі не розглядають питання про позбавлення Єфремова державних нагород і звання заслуженого артиста РФ.

Тим часом, Єфремов відмовлявся пускати додому поліцейських і нібито знепритомнів. Про це заявили родичі актора. Однак, дружина Єфремова відмовилася пускати медиків швидкої допомоги, щоб вони оглянули актора. Коли працівники швидкої допомоги прибули на виклик, то виявили Єфремова у свідомості. Йому викликали психіатричну бригаду швидкої допомоги, повідомляє у Telegram-каналі «112».

Крім того, адвокат Єфремова Віталій Чернишов заявив, що його клієнт готовий надати посильну допомогу родині загиблого у ДТП водія. Адвокат також додав, що наразі слідчі дії з актором припинено, тому що Єфремов погано почувається. Звинувачення акторові досі не пред’явлено.

Пряма трансляція з-під будинку Єфремова:

Пряма трансляція з-під відділу поліції, куди повинні доставити Єфремова:

Як раніше писав «Ракурс», Єфремов відразу після аварії заявив на камеру, що він винний у трагедії, але адвокат актора стверджує, що ніяких зізнань він не робив.