Михайло Єфремов. Фото: Папараці

https://racurs.ua/ua/n139446-smertelna-dtp-z-iefremovym-aktor-provokuvav-sche-odnu-avariu-i-nibyto-vyznav-provynu-video.html

Ракурс

Михайло Єфремов відразу після смертельної ДТП у Москві на камеру заявив: «Я винен». Однак, адвокат актора Вадим Яловицький стверджує, що його підзахисний не робив ніяких заяв. Не було подібних заяв і з боку адвокатів Єфремова. Яловицький заявив, що захист актора тісно співпрацює зі слідством і сприяє у проведенні розслідування.

Тим часом, у YouTube з’явився новий коротенький відеоролик, на якому видно, як автомобіль Єфремова буквально за 30 секунд до смертельної ДТП ледь не спровокував ще одну аварію, коли виїжджав на головну дорогу. Позашляховик актора перебудувався відразу на другу смугу і підрізав автомобіль, який рухався по головній дорозі.

Актор театру «Современнік» Іван Стебунов розповів, що підбіг до Єфремова, коли той перебував на задньому сидінні поліцейського автомобіля. Єфремов йому сказав: «Ваня, все. Кінець. Нехай все буде по закону», пише Lenta.ru.

За словами Стебунова, Єфремов готовий понести покарання за смертельну ДТП.

Як відомо, Єфремова відпустили під підписку про невиїзд. Але коли сьогодні поліція прийшла до нього додому, актор відмовився виходити з квартири, пославшись на погане самопочуття. Слідство збирається клопотати в суді про обрання запобіжного заходу Єфремову у виді арешту, повідомляє у Telegram-каналі Baza.

Слідом за поліцією до дому Єфремова прибула карета швидкої допомоги, повідомляє у Telegram-каналі «112».

Стала також відома ступінь сп’яніння Єфремова. Експертиза показала, що у крові актора містилося 2,1 проміле алкоголю, а допустима норма становить 0,16 проміле.

Крім того, один із очевидців аварії стверджує, що разом з Єфремовим у машині перебував пасажир. Раніше повідомлялося, що пасажиром Єфремова був Стебунов, але свідок стверджує, що людина на пасажирському сидіння не була схожою на Стебунова.

Як раніше писав «Ракурс», вчора пізно ввечері на Смоленській площі в Москві позашляховик, за кермом якого перебував Єфремов, виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в автомобіль Lada. Водій Lada помер у лікарні від отриманих травм.