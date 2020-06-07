Наслідки ДТП на Рівненщині, фото: Національна поліція

https://racurs.ua/ua/n139399-na-rivnenschyni-u-masshtabniy-dtp-zagynuly-chotyry-ludyny-foto.html

Ракурс

ДТП з людськими жертвами сталася сьогодні на Рівненщині на автодорозі Київ — Чоп.

В результаті зіткнення трьох автівок та вантажівки з напівпричіпом загинули четверо людей, з них одна дитина. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Рівненської області.

Зазначається, що всі загиблі перебували в одному з автомобілів і померли на місці ДТП. Деблоковувати тіла загиблих рятувальникам довелося за допомогою спецзасобів.

Водій ще однієї автівки був травмований, повідомляє прес-служба поліції Рівненської області.

ДТП сталася в районі села Вересневе Рівненського району о 18.25, за іншою інформацією — о 18.44. Через аварію рух автотрасою було ускладнено.

Обставини інциденту встановлюються.

Нагадаємо, нещодавно в Києві сталася моторошна ДТП — водій позашляховика Lexus згорів заживо в результаті зіткнення з вантажівкою на Житомирській трасі. Пожежа після зіткнення спалахнула миттєво.