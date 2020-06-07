Інцидент стався сьогодні ввечері

https://racurs.ua/ua/n139398-na-zupynci-marshrutok-u-mykolaievi-stalasya-strilyanyna-ie-poraneni.html

Ракурс

Стрілянина в Миколаєві сталася сьогодні на кінцевій зупинці одного з транспортних маршрутів.

В результаті постраждали двоє чоловіків — одному з пораненням ніг призначили амбулаторне лікування, інший з пораненням плеча перебуває в операційному блоці. Про це повідомляє прес-служба поліції Миколаївської області.

Повідомлення про інцидент, який стався на вулиці Лазурній у мікрорайоні Намив, надійшло до правоохоронців близько 18.00.

Зазначається, що по постраждалих чоловіках відкрили стрілянину невідомі особи, котрі потім зникли з місця інциденту. Наразі особи зловмисників встановлюються.

Стрілянина кваліфікована за ознаками ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство із застосуванням зброї). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до семи років.

Нагадаємо, вранці 29 травня в місті Бровари Київської області сталася стрілянина. У МВС згодом заявили, що це була кримінальна «розбірка» між «дахом» перевізників маршрутних таксі.