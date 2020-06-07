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Ракурс
Ілля Кива, фото: zaxid.media

Протести у США: Кива пропонує внести Флойда до Небесної сотні та перейменувати на його честь проспект у Києві (ВІДЕО)

7 чер 2020, 21:20
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Ілля Кива, скандальний народний депутат із фракції «Опозиційна платформа — За життя», відреагував на масові акції протесту у США, котрі розпочалися після смерті афроамериканця Джорджа Флойда, під час затримання якого поліцейські застосували задушливий прийом.

Кива, зокрема, побачив аналогії між Революцією гідності та протестами у США. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому в Telegram-каналі народного обранця.

Прошу розглянути можливість включення Флойда в списки Небесної сотні, як людини, що почала «революцію гідності» в Сполучених Штатах Америки, — заявив нардеп.

Також він пропонує перейменувати у Києві проспект Бандери на проспект Флойда, а православній церкві — канонізувати загиблого афроамериканця, котрого нардеп охарактеризував як «великомученика».

Крім того, у своєму повідомленні Кива звертається до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля із закликом виділити сім’ї Флойда грошову допомогу.

Також Кива опублікував відео, у якому висловив переконання, що США рухаються до занепаду.

Нагадаємо, у травні Кива назвав Львівщину «колискою українського фашизму». Через цю заяву члени парламентської депутатської групи «Львівщина» звернулися до СБУ та Офісу генерального прокурора.

Джерело: Ракурс


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