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Кива і Жириновський: депутат Верховної Ради листувався з ворогом України – ЗМІ, фото: instagram

Кива у Раді листувався з Жириновським — ЗМІ (ВІДЕО)

4 лют 2020, 13:34
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Ілля Кива, депутат Верховної Ради від ОПЗЖ, знову «відзначився» — під час сьогоднішнього засідання парламенту він листувався з представником російської Держдуми Володимиром Жириновським, який вимагає знищити Україну.

Свою бесіду Кива вів у Telegram. Журналісти TK Media зафіксували переписку.

У залі засіданні українського парламенту Кива нібито отримав повідомлення від Володимира Жириновського. Ілля Кива відповів на наступний день. Контакт у нього підписаний як «Жирік».

Кива поцікавився здоров’ям російського депутата. Він попросив передзвонити, коли буде можливість, а також лаяв український уряд. Ілля Кива кілька разів його перечитав, почухав голову і заблокував телефон.

Відео листування Киви та Жириновського: 18+

Під час перерви у парламенті журналісти поцікавилися у Киви про справжність цього листування. Він спершу віджартовувався, а потім не став заперечувати своє спілкування з Жириновським.

Володимир Жириновський — російський політик, депутат Держдуми всіх скликань, керівник фракції ЛДПР. Він неодноразово закликав російську владу атакувати Україну, провести військову операцію та знищити міста.

Пізніше у Жириновського назвав фейком інформацію про листування з Кивою. В очолюваній одіозним політиком ЛДПР заявили, що Жириновський нібито не користується мобільним телефоном.

Раніше Киву підловили під час перегляду інтимних фото в залі парламенту. Представник фракції «Опозиційна платформа — За життя», яка виступає за партнерство з Росією, переглядав знімки оголеної жінки у своєму телефоні під час засідань.


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