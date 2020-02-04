Кива и Жириновский: депутат Верховной Рады переписывался с врагом Украины - СМИ, фото: instagram

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Ракурс

Илья Кива, депутат Верховной Рады от ОПЗЖ, снова «отличился» — во время сегодняшнего заседания парламента он переписывался с представителем российской Госдумы Владимиром Жириновским, который требует уничтожить Украину.

Свою беседу Кива вел в Telegram. Журналисты TK Media зафиксировали переписку.

В зале заседании украинского парламента Кива якобы получил сообщение от Владимира Жириновского. Илья Кива ответил на следующий день. Контакт у него подписан как «Жирик».

Кива поинтересовался здоровьем российского депутата. Он попросил перезвонить, когда будет возможность, а также ругал украинское правительство. Илья Кива несколько раз его перечитал, почесал голову и заблокировал телефон.

Видео переписки Кивы и Жириновского: 18+

Во время перерыва в парламенте журналисты поинтересовались у Кивы о подлинности этой переписки. Он сначала отшучивался, а потом не стал отрицать свое общение с Жириновским.

Владимир Жириновский — российский политик, депутат Госдумы всех созывов, руководитель фракции ЛДПР. Он неоднократно призывал российские власти атаковать Украину, провести военную операцию и уничтожить города.

Ранее Киву подловили во время просмотра интимных фото в зале парламента. Представитель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», которая выступает за партнерство с Россией, просматривал снимки обнаженной женщины в своем телефоне во время заседаний.