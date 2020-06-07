Илья Кива, фото: zaxid.media

https://racurs.ua/n139397-protesty-v-ssha-kiva-predlagaet-vnesti-floyda-v-nebesnuu-sotnu-i-pereimenovat-v-ego-chest.html

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Илья Кива, скандальный народный депутат из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», отреагировал на массовые акции протеста в США, которые начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, при задержании которого полицейские применили удушающий прием.

Кива, в частности, увидел аналогии между Революцией достоинства и протестами в США. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале народного избранника.

Прошу рассмотреть возможность включения Флойда в списки Небесной сотни, как человека начавшего «революцию гидности» в Соединённых Штатах Америки, — заявил нардеп.

Также он предлагает переименовать в Киеве проспект Бандеры на проспект Флойда, а православной церкви — канонизировать погибшего афроамериканца, которого нардеп охарактеризовал как «великомученика».

Кроме того, в своем сообщении Кива обращается к премьер-министру Денису Шмыгалю с призывом выделить семьи Флойда денежную помощь.

Также Кива опубликовал видео, в котором выразил убеждение, что США движутся к упадку.

Напомним, в мае Кива назвал Львовскую «колыбелью украинского фашизма». Из-за это заявление члены парламентской депутатской группы «Львовщина» обратились в СБУ и Офис генерального прокурора.