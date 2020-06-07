Инцидент произошел сегодня вечером

https://racurs.ua/n139398-na-ostanovke-marshrutok-v-nikolaeve-proizoshla-strelba-est-ranenye.html

Ракурс

Стрельба в Николаеве произошла сегодня на конечной остановке одного из транспортных маршрутов.

В результате пострадали двое мужчин — одному с ранением ног назначили амбулаторное лечение, другой с ранением плеча находится в операционном блоке. Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Сообщение об инциденте, который произошел на улице Лазурной в микрорайоне Намыв, поступило к правоохранителям около 18.00.

Отмечается, что по пострадавшим мужчинам открыли стрельбу неизвестные лица, которые затем скрылись с места инцидента. Сейчас личности злоумышленников устанавливаются.

Стрельба квалифицирована по признакам ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство с применением оружия). За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Напомним, утром 29 мая в городе Бровары Киевской области произошла стрельба. В МВД впоследствии заявили, что это была уголовная «разборка» между «крышей» перевозчиков маршрутных такси.