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Ракурс
Инцидент произошел сегодня вечером

На остановке маршруток в Николаеве произошла стрельба: есть раненые

7 июн 2020, 21:56
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Стрельба в Николаеве произошла сегодня на конечной остановке одного из транспортных маршрутов.

В результате пострадали двое мужчин — одному с ранением ног назначили амбулаторное лечение, другой с ранением плеча находится в операционном блоке. Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Сообщение об инциденте, который произошел на улице Лазурной в микрорайоне Намыв, поступило к правоохранителям около 18.00.

Отмечается, что по пострадавшим мужчинам открыли стрельбу неизвестные лица, которые затем скрылись с места инцидента. Сейчас личности злоумышленников устанавливаются.

Стрельба квалифицирована по признакам ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство с применением оружия). За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Напомним, утром 29 мая в городе Бровары Киевской области произошла стрельба. В МВД впоследствии заявили, что это была уголовная «разборка» между «крышей» перевозчиков маршрутных такси.

Источник: Ракурс


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