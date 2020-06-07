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Последствия ДТП в Ровенской области, фото: Национальная полиция
На Ровенщине в масштабном ДТП погибли четыре человека (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n139399-na-rovenschine-v-masshtabnom-dtp-pogibli-chetyre-cheloveka-foto-video.htmlРакурс
ДТП с человеческими жертвами произошла сегодня на Ровенщине на автодороге Киев — Чоп.
В результате столкновения трех автомобилей и грузовика с полуприцепом погибли четыре человека, из них один ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Ровенской области.
Отмечается, что все погибшие находились в одном из автомобилей и скончались на месте ДТП. Деблокировать тела погибших спасателям пришлось с помощью спецсредств.
Водитель еще одного автомобиля был травмирован, сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.
ДТП произошло в районе села Вересневое Ровенского района в 18.25, по другой информации — в 18.44. Из-за аварии движение по автотрассе было затруднено.
Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Напомним, недавно в Киеве произошло жуткое ДТП — водитель внедорожника Lexus сгорел заживо в результате столкновения с грузовиком на Житомирской трассе. Пожар после столкновения начался мгновенно.