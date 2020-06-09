Google Maps допоможе подорожувати під час карантину: попереджатиме про обмеження та заповненість транспортуhttps://racurs.ua/ua/n139445-google-maps-dopomoje-podorojuvaty-pid-chas-karantynu-servis-poperedjatyme-pro-obmejennya-kpp.htmlРакурс
Google Maps, картографічний сервіс американської компанії Google, попереджатиме про запроваджені у зв’язку з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19 карантинні обмеження та вимоги, такі як необхідність носити маску.
Функція спочатку буде доступна в США та ще кількох країнах, перелік яких планують розширювати, повідомляється у блозі компанії.
Актуальну інформацію сервіс отримуватиме від місцевих транспортних управлінь.
Зокрема, пасажири зможуть дізнатися про те, наскільки заповненими людьми є станції громадського транспорту, щоб зрозуміти, чи вдасться дотримуватися належної соціальної дистанції.
Також повідомлятиметься про те, чи їздить громадський транспорт за графіком в умовах карантину.
Крім того, сервіс допомагатиме водіям — повідомлятиме про пункти пропуску та інші обмеження на маршруті, пов’язані з коронавірусом. На екрані з’являтимуться попередження з інструкціями, якщо на маршрут впливають відповідні обмеження.
COVID-19, безумовно, вплинув на те, як ми пересуваємося по світу, — наголошують у Google.