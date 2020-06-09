Google Maps допоможе дотримуватися карантинних обмежень, фото: FreePik

https://racurs.ua/ua/n139445-google-maps-dopomoje-podorojuvaty-pid-chas-karantynu-servis-poperedjatyme-pro-obmejennya-kpp.html

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Google Maps, картографічний сервіс американської компанії Google, попереджатиме про запроваджені у зв’язку з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19 карантинні обмеження та вимоги, такі як необхідність носити маску.

Функція спочатку буде доступна в США та ще кількох країнах, перелік яких планують розширювати, повідомляється у блозі компанії.

Актуальну інформацію сервіс отримуватиме від місцевих транспортних управлінь.

Зокрема, пасажири зможуть дізнатися про те, наскільки заповненими людьми є станції громадського транспорту, щоб зрозуміти, чи вдасться дотримуватися належної соціальної дистанції.

Також повідомлятиметься про те, чи їздить громадський транспорт за графіком в умовах карантину.

Крім того, сервіс допомагатиме водіям — повідомлятиме про пункти пропуску та інші обмеження на маршруті, пов’язані з коронавірусом. На екрані з’являтимуться попередження з інструкціями, якщо на маршрут впливають відповідні обмеження.