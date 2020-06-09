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Ракурс
Google Maps поможет соблюдать карантин, фото: FreePik

Google Maps поможет путешествовать в период карантина: будет предупреждать об ограничениях и заполненности транспорта

9 июн 2020, 12:59
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Google Maps, картографический сервис американской компании Google, будет предупреждать о введенных в связи с пандемией коронавирусной болезни COVID-19 карантинных ограничениях и требованиях, такие как необходимость носить маску.

Функция первоначально будет доступна в США и еще нескольких странах, перечень которых планируют расширять, сообщается в блоге компании.

Актуальную информацию сервис будет получать от местных транспортных управлений.

В частности, пассажиры смогут узнать о том, насколько заполнены людьми станции общественного транспорта, чтобы понять, удастся ли придерживаться надлежащей социальной дистанции.

Также будет сообщаться о том, ездит ли общественный транспорт по графику в условиях карантина.

Кроме того, сервис будет помогать водителям — сообщать о пунктах пропуска и других ограничениях на маршруте, связанных с коронавирусом. На экране будут появляться предупреждения с инструкциям, если на маршрут влияют соответствующие ограничения.

COVID-19, безусловно, повлиял на то, как мы передвигаемся по миру, — подчеркивают в Google.

Источник: Ракурс


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