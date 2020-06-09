Зеленский объяснил суть шутки «Квартала 95», где Украину сравнили с проституткой

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Владимир Зеленский рассказал, стыдно ли ему за шутки из прошлого «Квартала 95» об Украине. Президент утверждает, что никто из его команды не собирался оскорблять чувства людей.

Не надо стесняться ошибок. Хотя их никто не хотел делать, кого-то обижать. Даже в шутку… Я никогда не называл Украину проституткой, — отметил Зеленский в интервью УП.

Журналист поинтересовался у главы государства, стыдно ли ему за шутку, озвученную несколько лет назад во время фестиваля в Юрмале, в которой Украину сравнили с порноактрисой.

Если действительно большое количество людей, или даже кто-то, это воспринял, как шутку и сравнение Украины с «проституткой», то за такие вещи мне стыдно. И я не прав. Но шутка была о другом. Шутка была, я считаю, о финансовой несамостоятельности. Так оно и есть. Зависимость украинской финансовой системы от других, — рассказал президент.

Зеленский добавил, что Украина должна быть независимой страной, которой «никто не имеет права руководить». В то же время несколькими минутами ранее он рассказывал журналистам о том, как сумел добиться увеличения транша МВФ благодаря телефонному звонку главе фонда Кристин Лагард.

Напомним, критики обвиняют Зеленского в распространении унизительных стереотипов и шуток, неприемлемых с точки зрения гражданина Украины. Речь идет о сравнении Украины с порноактрисой, высказываниях о Голодоморе, томосе (термосе), «эбонитовых палочках для „Беркута“», чтобы бить ими участников Революции достоинства.

В 2016 году Зеленский выступил в латвийской Юрмале во время фестиваля с пародийным номером на тогдашнего президента Петра Порошенко. В нем он назвал Украину «нищей», а также «актрисой немецкого фильма для взрослых».