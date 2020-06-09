Зеленський пояснив суть жарту “Кварталу 95”, де Україну порівняли з повією

https://racurs.ua/ua/n139444-zelenskyy-pro-porivnyannya-ukrayiny-z-poviieu-meni-soromno-ale-jart-buv-pro-inshe-video.html

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Володимир Зеленський розповів, чи соромно йому за жарти з минулого «Кварталу 95» щодо України. Президент переконує, що ніхто з його команди не мав наміру ображати почуття людей.

Не треба соромитися якихось помилок. Хоча їх ніхто не хотів робити, когось ображати. Навіть в гуморі… Я ніколи не називав Україну повією, — зазначив Зеленський в інтерв’ю УП.

Журналіст поцікавився у глави держави, чи йому не соромно за жарт, озвучений кілька років тому під час фестивалю в Юрмалі, у якому Україну порівняли з порноакторкою.

Якщо дійсно велика кількість людей, чи навіть хтось, це сприйняв, як жарт і порівняння України з «повією», то за такі речі мені соромно. І я — неправий. Але жарт був про інше. Жарт був, я вважаю, про несамостійність фінансову. Так воно і є. Несамостійність української фінансової системи від інших, — розповів президент.

Зеленський додав, що Україна повинна бути незалежною країною, якою «ніхто не має права керувати». Водночас кількома хвилинами раніше він розповідав журналістам про те, як зумів домогтися збільшення траншу МВФ двома телефонними дзвінками голові фонду Крістін Лагард.

Нагадаємо, критики закидають Зеленському поширення принизливих стереотипів та жартів, неприйнятних з позиції громадянина України. Йдеться про порівняння України з порноакторкою, вислови щодо Голодомору, томосу (термос), «ебонітових паличок для „Беркуту“», щоб бити ними учасників Революції гідності.

У 2016 році Зеленський виступив в латвійській Юрмалі під час фестивалю з пародійним номером на тодішнього президента Петра Порошенка. У ньому він назвав Україну «жебрачкою», а також «актрисою німецького фільму для дорослих».