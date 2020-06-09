Глава МВС Арсен Аваков. Фото: fakty.net.ua

https://racurs.ua/ua/n139443-u-sluzi-narodu-povidomyly-vid-kogo-zalejyt-vidstavka-avakova.html

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Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України, подать у відставку, якщо на це буде воля президента Володимира Зеленського.

Наразі ж відсутність альтернативи заводить будь-які розмови про можливу зміну глави МВС в глухий кут. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна.

Як розповіли кілька народних депутатів зі «Слуги народу», якщо Зеленський ініціюватиме звільнення Авакова, то він повинен особисто донести це рішення до членів фракції та подати на місце міністра внутрішніх справ іншу рівносильну йому кандидатуру. Парламентарі зазначають, що і сам прем'єр-міністр Денис Шмигаль не проти позбутися Авакова, але альтернативи йому наразі немає.

З досвіду, політичної та психологічної обізнаності Авакову поступається навіть сам прем'єр, — зазначило джерело з «Слуги народу».

Джерело повідомило, що Зеленський запевнив фракцію, що Аваков не тримається за своє крісло і піде сам, коли знадобиться. При цьому представники монобільшості впевнені, що ініціатива фракції «Голос» про звільнення Авакова не буде успішною.

Нагадаємо, 6 червня президент Володимир Зеленський під час неформального спілкування з представниками ЗМІ заявив, що відставка Арсена Авакова є передчасною, оскільки він найкращий міністр внутрішніх справ.

Раніше у Верховній Раді зареєстрували проект постанови № 3606 «Про звільнення Авакова А. Б. з посади міністра внутрішніх справ України». Текст подання наразі на сайті ВРУ не оприлюднений. Авторами постанови є 55 нардепів з різних фракцій.