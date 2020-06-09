Війна на Донбасі: Зеленський каже, що патріоти купаються в озері інформації замість океану

https://racurs.ua/ua/n139442-zelenskyy-pro-krytyku-patriotiv-ya-plavau-v-okeani-informaciyi-a-vony-v-ozeri.html

Ракурс

Володимир Зеленський перейшов на образні порівняння у відповідь на критику на адресу президента з боку патріотичної громадськості в питаннях Донбасу.

Мої висновки (щодо Донбасу — ред.) до того, як я став президентом, були приблизно такими ж. Тобі здається, що ти повністю плаваєш, купаєшся в інформації. І це — озеро, ось воно наповнене інформацією. Але це не озеро, це — океан! Просто я — в океані. Через свій статус, в якому зараз перебуваю. Через те, що я наповнений цією інформацією. Я — в океані, — зазначив Зеленський в інтерв’ю УП.

За його словами, він не сильно реагує на «інформацію людей, які перебувають в озері».

А глибина — вона не така! Вона інша взагалі-то. Але мета у нас одна — що у людей в океані, що у людей в озері. Ми з однієї країни. Ми всі — українці. Ми хочемо одного і того ж, — резюмував глава держави.

Він також закликав усіх «пірнати до нього і допомагати».

Президент порівняв війну на Донбасі до лабіринту, з якого є вихід.

Нагадаємо, у Мінську 11 березня очільник Офісу президента Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента Росії Дмитро Козак домовилися запровадити консультативну раду в складі політичної підгрупи ТКГ.