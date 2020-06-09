Война на Донбассе: Зеленский говорит, что патриоты купаются в озере информации вместо океана

https://racurs.ua/n139442-zelenskiy-o-kritike-patriotov-ya-iz-za-svoego-statusa-plavau-v-okeane-informacii-a-oni-v-ozere.html

Ракурс

Владимир Зеленский перешел на образные сравнения в ответ на критику в адрес президента со стороны патриотической общественности в вопросах Донбасса.

Мои выводы (по Донбассу — ред.) до того, как я стал президентом, были примерно такими же. Тебе кажется, что ты полностью плаваешь, купаешься в информации. И это — озеро, вот оно наполнено информацией. Но это не озеро, это — океан! Просто я — в океане. Из-за своего статуса, в котором сейчас нахожусь. Из-за того, что я наполнен этой информацией. Я — в океане, — отметил Зеленский в интервью УП.

По его словам, он не сильно реагирует на «информацию людей, находящихся в озере».

А глубина — она не такая! Она другая вообще-то. Но цель у нас одна — что у людей в океане, что у людей в озере. Мы из одной страны. Мы все — украинцы. Мы хотим одного и того же, — резюмировал глава государства.

Он также призвал всех «нырять к нему и помогать».

Президент приравнял войну на Донбассе к лабиринту, из которого есть выход.

Напомним, в Минске 11 марта глава Офиса президента Ермак и заместитель руководителя Администрации президента России Дмитрий Козак договорились ввести консультативный совет в состав политической подгруппы ТКГ.