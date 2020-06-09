Ткаченко высказался о подельниках боевиков Охлобыстине и Поречинкове

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Александр Ткаченко, новый министр культуры и информационной политики, считает, что запрет для актеров въезда в Украину не может быть автоматической основанием для запрета демонстрации кинолент, в которых они снимались.

Ткаченко заявил об этом в эфире одного из украинских телеканалов, комментируя исключение из перечня лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, российского актера Федора Добронравова, который одобрительно отзывался об оккупации Крыма Россией, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

Я считаю, что и санкции были введены необоснованно, — отметил Ткаченко. — Есть запрет въезда. Каким образом запрет въезда может касаться аудиовизуального продукта.

По его словам, министра, по вопросу внесения в «черные списки» нужно разобраться, чтобы сделать соответствующую процедуру «прозрачной и понятной».

Одно дело, когда есть возбужденное уголовное дело против кого-то, например, Охлобыстина, Пореченкова, тогда это должно касаться так называемых «черных списков». Другое дело, когда автоматом все эти люди заносятся в «черные списки», и сотни часов аудиовизуального продукта, в том числе фильм Романа Балаяна, кладутся на полку, — отметил министр.

Напомним, кандидатуру Ткаченко на должность министра культуры Верховная Рада поддержала 4 июня голосами 263 народных избранников. Ранее Ткаченко был народным депутатом из «Слуги народа» и возглавлял парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.