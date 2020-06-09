Авария в Харькове. Фото: ХС Харьков в Facebook

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Ракурс

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Харькове 8 июня.

Около 21.50 проспекте Победы 61-летний водитель автомобиля Mercedes C63 AMG проигнорировал остановку и допустил столкновение с автомобилями Chevrolet Nubira и Mercedes E220, которые стояли впереди на красный сигнал светофора. Об этом 9 июня сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области.

В аварии пострадали 53-летний водитель, 23 и 22-летние пассажиры «Шевроле» и 16-летняя пассажирка автомобиля «Мерседес». Пострадавших госпитализировали.

В полиции отметили, что водитель-нарушитель «Мерседеса» отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения на месте, поэтому его доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Сейчас выясняются обстоятельства ДТП. Информацию зарегистрировали в Едином учете заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции.

По информации «Общественного», аварию устроил 61-летний Юрий Санин - бывший руководитель городского управления Госкомзема, который до июля 2019 года был советником городского головы Харькова Геннадия Кернеса. В мэрии заявили, что сейчас Санин в горсовете не работает.

В декларации Санина по 2019 год значится автомобиль Mercedes-Benz C63 AMG, который принадлежит его жене.

Напомним, 8 июня дорожно-транспортное происшествие с человеческими жертвами произошло в Житомирской области. Четыре человека погибли в аварии, среди жертв-девятилетняя девочка.