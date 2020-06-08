ДТП на Житомирщине. Фото: Нацполиция

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Ракурс

Дорожно-транспортное происшествие с человеческими жертвами произошло 8 июня в Житомирской области.

На автодороге Овруч — Словечне около 10.00 вблизи села Скребеличев столкнулись Mitsubishi под управлением 23-летнего жителя Овруча и Daewoo Lanos под управлением 24-летнего жителя райцентра. Машины столкнулись, потому что водитель «Мицубиси» выезжал со второстепенной дороги на главную. Об этом сегодня сообщил отдел коммуникации полиции Житомирской области.

В результате ДТП погибли водитель и пассажиры автомобиля Lanos: 50-летняя жительница Овручского района, 46-летняя женщина и 9-месячная девочка — жительницы Овруча. Водитель Mitsubishi и 18-летняя пассажирка Lanos были госпитализированы с травмами.

Правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства происшествия. Предварительная правовая квалификация события — ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УК Украины.

Напомним, 7 сентября на Ровенщине произошло ДТП с человеческими жертвами. На автодороге Киев — Чоп столкнулись три автомобиля, в результате аварии погибли четыре человека, из них один ребенок.