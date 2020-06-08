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Ракурс
Град в Марокко. Фото: Belhaissi youssef в Facebook

В Марокко гигантский град крушил автомобили и убил много птиц (ФОТО, ВИДЕО)

8 июн 2020, 16:47
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В Марокко гигантский град повредил автомобили и сельскохозяйственные культуры.

Стихия налетела на регион Фес-Мекнес, расположенный в центральной части Марокко. В социальных сетях местные жители публикуют фотографии последствий непогоды. На фотографиях видны разбитые автомобили, убитые птицы и уничтоженные фрукты и посевы. Об этом сообщает Morocco World News.

Климатолог и профессор университета имени Сиди Мухаммеда бен Абдаллаха в Фесе Мохаммеда Ханчани отметил, что страна пережила волну жары, которая перегревала поверхность земли. В пятницу похолодало, вследствие этого произошел резкий температурный контраст в верхних слоях атмосферы над поверхностью земли. Все это и вызвало град.

Град в Марокко. Фото: Belhaissi youssef в Facebook

Град в Марокко. Фото: Belhaissi youssef в Facebook

Град в Марокко. Фото: Belhaissi youssef в Facebook

Напомним, 3 июня мощный ураган обрушился на четыре республики Северного Кавказа — Чечню, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию и Ингушетию. Ливень, сильный град и штормовой ветер наделали беды в этих регионах.


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