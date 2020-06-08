Град у Марокко. Фото: Belhaissi youssef у Facebook

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Ракурс

У Марокко гігантський град пошкодив автомобілі та сільськогосподарські культури.

Стихія налетіла на регіон Фес-Мекнес, що розташований в центральній частині Марокко. У соціальних мережах місцеві мешканці публікують фотознімки наслідків негоди. На світлинах видно побиті автомобілі, вбиті птахи та знищені фрукти та посіви. Про це повідомляє Morocco World News.

Кліматолог і професор університету імені Сіді Мухаммеда бен Абдаллаха в Фесі Мохаммеда Ханчани зазначив, що країна пережила хвилю спеки, яка перегрівала поверхню землі. У п’ятницю похолодало, внаслідок цього стався різкий температурний контраст у верхніх шарах атмосфери і над поверхнею землі. Все це і викликало град.

Нагадаємо, 3 червня потужний ураган налетів на чотири республіки Північного Кавказу — Чечню, Північну Осетію, Кабардино-Балкарію і Інгушетію. Злива, сильний град і штормовий вітер наробили лиха в цих регіонах.