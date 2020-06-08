Коронавірус в Україні. Фото: «Слуга народу» у Фейсбук

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Уряд стурбований зростанням кількості тих, хто заразився коронавірусом, і масовим недотриманням правил карантину після його пом’якшення.

На сьогоднішній нараді щодо запобігання поширенню COVID-19, яка відбулася під головуванням президента України Володимира Зеленського, обговорили необхідність посилення комунікації щодо дотримання норм адаптивного карантину. Про це 8 червня повідомили в Офісі президента.

Послаблення карантину врятують економіку, але не забуваймо, що коронавірус нікуди не зник, і від нього треба й надалі рятувати життя. Жорсткий карантин був недаремним, впевнений, що він врятував багато життів. Однак і надалі щодня у нас помирають люди від коронавірусних ускладнень. Ми не хотіли б знову повертатися в такі жорсткі рамки, — зазначив Зеленський.

Президент додав, що поки в Україні не можуть дозволити собі масові розважальні заходи.

За словами голови Національної поліції Ігоря Клименка, святкування Трійці зібрало в церквах близько 200 тис. вірян. Він зазначив, що священнослужителі та парафіяни дотримувалися правил соціального дистанціювання та маскового режиму, а саме свято минуло спокійно.

Глава МОЗ Максим Степанов доповів, що було виплачено всі надбавки за квітень лікарям, котрі безпосередньо борються з COVID-19.

Нагадаємо, станом на сьогодні коронавірус в Україні діагностували у 27 тис. 462 осіб. За останню добу інфікування підтвердили ще у 463 осіб.