У Росії чоловік з ножем та ломом накинувся на групу школярів. Фото: torange.biz

https://racurs.ua/ua/n139413-u-rosiyi-cholovik-z-nojem-ta-lomom-nakynuvsya-na-grupu-shkolyariv-p-yatero-ditey-u-reanimaciyi.html

Ракурс

У Забайкальському краї Російської Федерації чоловік з ножем і ломом накинувся на групу школярів.

Інцидент трапився у селищі Первомайський Шилкінського району. Поліція затримала 24-річного місцевого жителя. Раніше чоловік вже мав проблеми із законом. Про це повідомляє регіональне управління Слідчого комітету Росії.

У ніч на 8 червня чоловік вискочив з під’їзду з ножем і ломом та напав на групу підлітків, а потім зник з місця злочину. Внаслідок травм помер 16-річний хлопець. Ще п’ятеро школярів перебувають у лікарні — трьох прооперували, ще двоє дітей перебувають у важкому стані.

Наразі правоохоронці допитують затриманого та з’ясовують всі деталі злочину.

Нагадаємо, у російському місті Ярославлі дикий ведмідь вийшов на одну із міських вулиць і напав на чоловіка. Від нападу ведмедя постраждав місцевий житель, звір прокусив йому стегно.