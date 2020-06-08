В России мужчина с ножом и ломом набросился на группу школьников. Фото: torange.biz

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В Забайкальском крае Российской Федерации мужчина с ножом и ломом набросился на группу школьников.

Инцидент произошел в поселке Первомайский Шилкинского района. Полиция задержала 24-летнего местного жителя. Ранее мужчина уже имел проблемы с законом. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

В ночь на 8 июня мужчина выскочил из подъезда с ножом и ломом и напал на группу подростков, а затем скрылся с места преступления. От травм скончался 16-летний парень. Еще пять школьников находятся в больнице, троих прооперировали, еще два подростка находятся в тяжелом состоянии.

Сейчас правоохранители допрашивают задержанного и выясняют все детали преступления.

Напомним, в российском городе Ярославле дикий медведь вышел на одну из городских улиц и напал на мужчину. От нападения медведя пострадал местный житель, зверь прокусил ему бедро.