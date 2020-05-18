В России медведь напал на мужчину посреди города. Фото: videomin.ru

https://racurs.ua/n138375-v-rossii-medved-napal-na-mujchinu-posredi-goroda-video.html

Ракурс

В России, в городе Ярославле, вчера ночью произошел кровавый инцидент. Дикий медведь вышел на одну из городских улиц и напал на проходившего мужчину.

Нападение дикого зверя произошло в Дзержинском районе города на улице Панина. От нападения медведя пострадал местный житель Евгений Зотов, зверь прокусил ему бедро, пишет «КоммерсантЪ».

По словам пострадавшего, медведь вышел на тротуар из-за дерева. Зверь прыгнул на мужчину и укусил его. Зотов едва смог удержаться на ногах.

Таксист, который стоял на парковке, начал сигналить и моргать фарами. Это ненадолго ввело в замешательство медведя. Зотов поспешил сесть в автомобиль и таксист отвез его в больницу.

Медведя также видели и другие жители города. Зверь попал в объектив видеорегистратора. На записи видно, как животное очень быстро бежит вдоль трамвайных путей по улице Труфанова, которая пересекается с улицей Панина.

Как ранее писал «Ракурс», стая голодных белых медведей в буквальном смысле осадила чукотское село Рыркайпий, расположенное на мысе Кожевникова. По мнению специалистов, причиной такого явления стала аномально теплая погода. Прибрежные льды не окрепли и медведи не могут уйти охотиться в море.