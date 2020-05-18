У Росії ведмідь напав на чоловіка посеред міста. Фото: videomin.ru

https://racurs.ua/ua/n138375-u-rosiyi-vedmid-napav-na-cholovika-posered-mista-video.html

Ракурс

У Росії, у місті Ярославлі, вчора вночі стався кривавий інцидент. Дикий ведмідь вийшов на одну із міських вулиць і напав на чоловіка.

Напад дикого звіра відбувся у Дзержинському районі міста на вулиці Паніна. Від нападу ведмедя постраждав місцевий житель Євген Зотов, звір прокусив йому стегно, пише «КоммерсантЪ».

За словами потерпілого, ведмідь вийшов на тротуар з-за дерева. Звір стрибнув на чоловіка і вкусив його. Зотов ледь зміг втриматися на ногах.

Таксист, який стояв на парковці, почав сигналити та моргати фарами. Це ненадовго зупинило ведмедя. Зотов встиг сісти в автомобіль і таксист відвіз його до лікарні.

Медведя також бачили й інші жителі міста. Звір потрапив у об'єктив відеореєстратора. В кадрі видно, як тварина дуже швидко біжить уздовж трамвайних шляхів по вулиці Труфанова, яка перетинає вулицю Паніна.

Як раніше писав «Ракурс», зграя голодних білих ведмедів у буквальному сенсі взяла в облогу чукотське село Риркайпій, розташоване на мисі Кожевнікова. На думку фахівців, причиною такого явища стала аномально тепла погода. Прибережні льоди не зміцніли і ведмеді не можуть піти полювати у море.