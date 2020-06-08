Збиття Boeing 777 біля Донецька. Фото: delo.ua

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Сполучені Штати Америки відмовилися надавати супутникові дані про запуск ракети по літаку MH17, який збили поблизу Донецька у 2014 році.

Сьогодні на засіданні Гаазького окружного суду представник США продемонстрував лише знімок, щоб звірити його з інформацією в меморандумі. Про це 8 червня заявили представники суду Нідерландів в ході засідання в цій справі про катастрофу «Боїнга», передає «РБК-Україна».

Нідерландська прокуратура запросила у Сполучених Штатів розсекретити супутникові знімки, на яких видно пуск ракети «Бук» по авіалайнеру. Цю інформацію показали спецслужбам Данії, але дані вирішили не розсекречувати, тому їх не долучатимуть до справи. Замість цього у справі буде меморандум, в якому описуються деталі трагедії.

Представнику прокуратури показали лише знімок, що дозволило звірити його з інформацією, викладеною в меморандумі. Прокурор підтвердив, що все описано вірно. Суд заявив, що додаткових даних від США щодо катастрофи не буде.

Нагадаємо, сьогодні в Нідерландах стартував другий блок слухань справи МН17 щодо збитого літака Boeing 777 над окупованим Донбасом. На засідання у Гаазький окружний суд не прийшли четверо підозрюваних.