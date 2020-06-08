Справа МН17: у Гаазі розпочинаються нові судові засідання

Справа МН17. Фото: Слово і Діло

https://racurs.ua/ua/n139403-sprava-mn17-u-gaazi-rozpochynautsya-novi-sudovi-zasidannya.html

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Справу МН17 про збитий літак Boeing 777 над окупованим Донбасом розслідує Гаазький окружний суд у Нідерландах. Саме там сьогодні, 8 червня, стартує другий блок слухань цієї справи.

Цей блок триватиме до 3 липня. Передбачається, що під час нових судових засідань суд підведе підсумки попередніх слухань, а прокуратура виступить із презентацією кримінального розслідування цього злочину. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Наразі невідомо, чи будуть засідання проводитися щодня або ж між ними будуть перерви. Не виключається, що через коронавірус вони можуть бути перенесені або скасовані.

Через пандемію коронавірусу у судовий процес внесені корективи: бути присутнім в залі суду в Судовому комплексі Схіпхол зможе лише обмежена кількість людей. Водночас усі зможуть стежити за слуханнями в прямому ефірі, йдеться в повідомленні суду. Присутні повинні дотримуватися карантинних обмежень — перебувати на відстані 1,5 метра один від одного, а перед допуском до зали суду їх перевірятимуть на наявність ознак захворювання. Окрім того, до будівлі суду допустять тільки 30 журналістів.

Нагадаємо, раніше пандемія коронавірусу призупинила розгляд справи MH17. Під час попереднього засідання судді розглянули тільки клопотання і запити, які подали раніше.