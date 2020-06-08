Коронавірус у Києві. Фото: Фейсбук Віталія Кличка

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Коронавірус у Києві діагностований вже у 3 тис. 490 осіб. За останню добу інфікування підтвердили ще у 72 мешканців столиці, із них шестеро — медики.

За минулу добу захворіли 43 жінки віком від 23 до 84 рокiв та 25 чоловікiв від 21 до 71 рокiв. Окрім того, інфікування підтвердили у чотирьох дітей, наймолодшому з котрих 8 місяців, а найстаршому — 10 років. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.

Найбільша кількість нових хворих зареєстрована у Дніпровському районі столиці — 14. У Деснянському та Оболонському — по 10 інфікованих, а у Шевченківському — дев’ять нових випадків. Наразі найбільша кількість хворих на коронавірус зареєстрована у Дарницькому районі — 661 інфікований.

Водночас за минулу добу не зафіксовано ані нових випадків одужання, ані нових смертей від коронавірусу. Кількість киян, які подолали хворобу, — 888, а летальних випадків — 77.

Нагадаємо, 7 червня повідомлялося, що коронавірус у Києві виявили ще у 43 осіб, зокрема медика і трьох дітей. Двоє хворих померли.