Коронавірус у Києві підхопили 43 особи, зокрема медик і троє дітей

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Коронавірус у Києві за минулу добу виявили ще у 43 осіб, зокрема медика і трьох дітей. На жаль, двоє хворих померли.

Всього за період пандемії в Києві 77 летальних випадків. На сьогодні в столиці вже 3418 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, — повідомив у своєму Телеграм-каналі міський голова столиці Віталій Кличко.

Він додав, що захворіли 24 жінки віком від 22 до 70 рокiв, 16 чоловікiв від 22 до 82 рокiв. Також інфекцію підхопили двоє чотирирічних дівчат та п’ятимісячний хлопчик.

До лікарень Києва госпіталізували 12 пацієнтів. Інші — на самоізоляції, під контролем медиків, — уточнив Кличко.

За його словами, найбільше випадків захворювання 6 червня зафіксували у Шевченківському районі — дев’ять, в Святошинському — сім та в Солом’янському районі — шість випадків.

Нагадаємо, коронавірус в Україні діагностували вже у 26 999 пацієнтів. За минулу добу, 6 червня, лабораторно підтверджено 485 нових випадків інфікування COVID-19, що на 60 менше, аніж днем раніше. На жаль, хвороба забрала життя ще 11 українців.