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Коронавірус в Україні діагностували майже у 27 тис. пацієнтів, за добу — у 485: інфографіка

Коронавірус в Україні діагностували майже у 27 тис. пацієнтів, за добу — у 485 (ІНФОГРАФІКА)

7 чер 2020, 09:35
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Коронавірус в Україні діагностували вже у 26 999 пацієнтів. За минулу добу, 6 червня, лабораторно підтверджено 485 нових випадків інфікування COVID-19, що на 60 менше, аніж днем раніше. На жаль, хвороба забрала життя ще 11 українців.

Як інформує Система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, станом на ранок 7 червня найбільше нових інфікованих зафіксовано на Львівщині — йдеться про 68 осіб.

Одужали за добу 242 пацієнти. Загалом одужало понад 12 тис. осіб. Нині хворіють на COVID-19 — 14 157 осіб.

Окрім Львівщини, найбільше нових випадків лабораторно підтвердили у Чернівецькій області — 54 та Києві — 43.

Коронавірус в Україні діагностували майже у 27 тис. пацієнтів, за добу — у 485

Коронавірус в Україні діагностували майже у 27 тис. пацієнтів, за добу — у 485

Коронавірус в Україні діагностували майже у 27 тис. пацієнтів, за добу — у 485

Коронавірус в Україні діагностували майже у 27 тис. пацієнтів, за добу — у 485

Джерело: Ракурс


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