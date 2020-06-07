Коронавирус в Украине диагностировали почти у 27 тыс. пациентов, за сутки — у 485: инфографика

https://racurs.ua/n139378-koronavirus-v-ukraine-diagnostirovali-pochti-u-27-tys-pacientov-za-sutki-u-485-infografika.html

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Коронавирус в Украине диагностировали уже у 26 999 пациентов. За прошедшие сутки, 6 июня, лабораторно подтверждены 485 новых случаев инфицирования COVID-19, что на 60 меньше, чем днем ранее. К сожалению, болезнь унесла жизни еще 11 украинцев.

Как информирует Система мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО, по состоянию на утро 7 июня больше новых инфицированных зафиксированы во Львовской области — речь идет о 68 пациентах.

Выздоровели за сутки 242 человека. Всего выздоровели свыше 12 тыс. украинцев. Сейчас болеют COVID-19 — 14 157 человек.

Помимо Львовщины, больше всего новых случаев лабораторно подтверждены в Черновицкой области — 54 и Киеве — 43.