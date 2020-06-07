Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Коронавирус в Украине диагностировали почти у 27 тыс. пациентов, за сутки — у 485: инфографика

Коронавирус в Украине диагностировали почти у 27 тыс. пациентов, за сутки — у 485 (ИНФОГРАФИКА)

7 июн 2020, 09:35
999

Коронавирус в Украине диагностировали уже у 26 999 пациентов. За прошедшие сутки, 6 июня, лабораторно подтверждены 485 новых случаев инфицирования COVID-19, что на 60 меньше, чем днем ранее. К сожалению, болезнь унесла жизни еще 11 украинцев.

Как информирует Система мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО, по состоянию на утро 7 июня больше новых инфицированных зафиксированы во Львовской области — речь идет о 68 пациентах.

Выздоровели за сутки 242 человека. Всего выздоровели свыше 12 тыс. украинцев. Сейчас болеют COVID-19 — 14 157 человек.

Помимо Львовщины, больше всего новых случаев лабораторно подтверждены в Черновицкой области — 54 и Киеве — 43.

Коронавірус в Україні діагностували майже у 27 тис. пацієнтів, за добу — у 485

Коронавірус в Україні діагностували майже у 27 тис. пацієнтів, за добу — у 485

Коронавірус в Україні діагностували майже у 27 тис. пацієнтів, за добу — у 485

Коронавірус в Україні діагностували майже у 27 тис. пацієнтів, за добу — у 485

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter









Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров