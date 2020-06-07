Авіакатастрофа МАУ: Іран завершив розслідування і хоче самостійно «розбиратися з причетними»

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Авіакатастрофа МАУ в Ірані, внаслідок якої загинуло 176 осіб, сталася 8 січня. Через п’ять місяців заступник міністра закордонних справ Ірану Мохсен Бахарванд заявив про завершення розслідування збиття Boeing 737 «Міжнародних авіаліній України» в небі над Тегераном.

Завершилося розслідування катастрофи українського авіалайнера. У цьому немає ніякої двозначності, ми точно знаємо, що сталося. У технічному дослідженні залишився один крок — це розшифровка чорного ящика літака, що ще не було зроблено, але ми готові читати його щодня і щосекунди, — розповів Бахарванд державному ЗМІ ІРНА.

Іранський чиновник заявив, що Тегеран має виняткові повноваження «розбиратися з причетними» до збиття літака. Разом з тим, за словами дипломата, Іран «готовий розшифрувати інформацію чорного ящика і домовитися про компенсацію у кримінальному процесі».

Нагадаємо, 8 січня Збройні сили Ірану збили ракетою ППО пасажирський літак, що виконував рейс до Києва. Літак впав невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана. Загинули всі 176 осіб: пасажири і члени екіпажу з Ірану, України, Канади, Німеччини, Британії, Швеції та Афганістану.

11 січня, після низки заяв США, Британії, Канади та Австралії, генеральний штаб Збройних сил Ірану визнав, що український літак був «помилково збитий іранською ракетою ППО». У заяві було вказано, що військові сприйняли літак за ворожу ціль, чекаючи можливих нападів з боку США.