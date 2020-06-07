Війна на Донбасі: окупанти гатили з мінометів і гранатометів, четверо бійців поранено

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Ракурс

Війна на Донбасі впродовж доби супроводжувалася обстрілами збройних формувань Росії з мінометів і гранатометів. Окупанти вели вогонь також з протитанкових ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Українські воїни у відповідь вчасно давали відсіч ворожим провокаціям. Як інформує штаб ООС у Фейсбук, на підступах до Опитного та Старогнатівки противник випустив у бік українських оборонних укріплень понад 30 мін калібру 120 мм. Біля Богданівки загарбник задіяв протитанкові ракетні комплекси, а поруч з Мар’їнкою, Павлополем і Авдіївкою — гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Збройні формування РФ також обстріляли українські позиції поблизу Оріхового.

Внаслідок обстрілів четверо військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення, а один — бойове травмування, — повідомляє прес-служба ООС.

Захисники України відкривали вогонь у відповідь та подавили активність противника. Також, за інформацією розвідки, 6 червня військові ЗСУ знищили одного окупанта.

Нагадаємо, вчора «Ракурс» повідомляв, що проросійські формування на Донбасі 12 разів обстріляли позиції українських захисників. Двоє наших воїнів отримали поранення.