Півтисячі силовиків охоронятимуть пляжі Одещини під час курортного сезону, фото — Пикабу

https://racurs.ua/ua/n139375-na-odeschyni-zapracuvaly-plyajni-patruli-video.html

Ракурс

Курортний сезон в Одесі та регіоні відбудеться під наглядом правоохоронців. Поліцейські та військовослужбовці нестимуть службу в цілодобовому режимі на 15 станціях туристичної поліції.

Як повідомила сьогодні прес-служба Національної поліції області, чотири станції силовиків працюватимуть в Одесі, 11 — на території області.

Охороняти відпочинок та безпеку курортників будуть понад півтисячі правоохоронців. Йдеться про співробітників Нацполіції, патрульної поліції, Національної гвардії та поліції охорони. Вони патрулюватимуть прибережну зону на автомобілях, велосипедах і в складі піших патрулів.

Сьогодні на базі Нацгвардії в Одесі відбувся інструктаж правоохоронців, які заступають на службу.

Відпочинок в Одесі у 2020 році обере більша кількість туристів з України, ніж зазвичай. Так прогнозував міський голова Геннадій Труханов з огляду на закриті через коронавірус кордони. Влада почала готуватися до напливу туристів і прибирає прибережну зону. Труханов нарікав на конфлікти із власниками різноманітних прибудов, які займають зону піску на пляжах.