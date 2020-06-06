В Одесской области заработали пляжные патрули, фото — Пикабу

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Курортный сезон в Одессе и регионе пройдет под наблюдением правоохранителей. Полицейские и военнослужащие будут нести службу в круглосуточном режиме на 15 станциях туристической полиции.

Как сообщила сегодня пресс-служба Национальной полиции области, четыре станции силовиков будут работать в Одессе, 11 — на территории области.

Охранять отдых и безопасность отдыхающих будут более полутысячи правоохранителей. Речь идет о сотрудниках Нацполиции, патрульной полиции, Национальной гвардии и полиции охраны. Они будут патрулировать прибрежную зону на автомобилях, велосипедах и в составе пеших патрулей.

Сегодня на базе Нацгвардии в Одессе состоялся инструктаж правоохранителей, которые заступают на службу.

Отдых в Одессе в 2020 году выберет большее количество туристов из Украины, чем обычно. Так прогнозировал городской голова Геннадий Труханов, учитывая закрытые из-за коронавируса границы. Власти начали готовиться к наплыву туристов и убирали прибрежную зону. Труханов сетовал на конфликты с владельцами различных пристроек, которые занимают зону песка на пляжах.