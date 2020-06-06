Курс биткоина: Bloomberg предсказывает криптовалюте рекордное подорожание, фото — "24 канал"

https://racurs.ua/n139374-bloomberg-predskazyvaet-bitkoinu-rekordnoe-podorojanie-infografika.html

Ракурс

Курс биткоина в 2020 году достигнет исторического максимума в 20 тыс. долл. Об этом говорится в отчете Bloomberg. Это произойдет, если курс монеты повторит движение 2016 года.

В 2014 году курс биткоина падал на 60%, но в 2016 году вернулся к максимуму 2013 года. В 2018 году цена биткоина падала на 7%. В текущем году она поднимется до 20 тыс. долл., если сохранит тенденцию 2016 года, — предположили в Bloomberg.

В Bloomberg убеждены, что пандемия коронавируса пошла на пользу стоимости биткоина, хотя сначала курс катастрофически обвалился в марте.

Специалисты компании назвали три причины, которые свидетельствуют об этом: курс не очень пострадал, тогда как фондовые рынки рекордно упали; пандемия ускоряет переход от бумажной валюты к цифровой; антикризисные меры мировых центральных банков помогают независимым активам, таким как золото и биткоин.

В издании отметили растущий интерес крупных инвесторов к новому виду активов, например, фонд Grayscale купил 25% всех намайненых в 2020 году BTC. Одной из причин роста спроса на криптовалюту стала также политика стран по выпуску денежной массы. Это подталкивает инвесторов к поиску активов, которые могут выполнять функцию накопления. К ним относятся золото и биткоины.

Это не первый случай, когда Bloomberg выражает открытую поддержку биткоину. В апрельском отчете издания говорилось, что первая криптовалюта превращается из спекулятивного крипто-актива в цифровую версию золота.