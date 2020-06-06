Завтра в Украине отмечают Троицу — один из главных православных праздников, фото — Шляхта не працює

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Ракурс

7 июня 2020 года в Украине православные христиане празднуют Троицу — один из главных религиозных праздников. Его отмечают на 50-й день после Пасхи. Отсюда и еще одно название праздника — Пятидесятница.

Православную Пасха в 2020 году отмечали 19 апреля, поэтому праздник Троицы у христиан восточного обряда приходится на воскресенье, 7 июня.

В праздничный день верующие прославляют Пресвятую Троицу — Триединого Бога: Отца, Сына и Святого Духа. Троица входит в перечень 12-ти крупнейших церковных торжеств года.

В Украине этот религиозный праздник является официальным выходным днем. Поскольку праздничный день приходится на воскресенье, то выходной автоматически переносится на следующий за ним понедельник. Поэтому на Троицу в 2020 году украинцы будут отдыхать с 6 по 8 июня.

Троица — праздник возрождения жизни. По случаю Троицы верующие украшают дома ветками деревьев и душистыми травами, которые символизируют возрождение всего живого на земле. Украинцы верили, что если посвататься на Троицу и жениться на Покрову (14 октября), то семейная жизнь будет долгой и счастливой.

Кроме того, 7 июня в Украине отмечают День работников водного хозяйства и День работников местной промышленности.

В этот день произошло несколько событий в истории Украины и мира. В 1919 году 7 июня в Нью-Йорке впервые провели письменные тесты для получения водительских прав. Через 10 лет в этот день в центре Рима образовали суверенное государство Ватикан, а в 1939 году Третий Рейх заключил пакты о ненападении с Латвией и Эстонией.

В 1945 году 7 июня всем немцам в зонах оккупации союзников приказали смотреть фильмы о преступлениях нацистов в Бухенвальде. В 1967 году Израиль взял под свой контроль Стену плача в Иерусалиме, а в 1991 году 7 июня Верховная Рада Украины приняла решение о переподчинении Украине союзных предприятий на территории республики.

7 июня 1998 года в Эшфорде (Великобритания) состоялся концерт самого большого в мире оркестра, в котором сыграли сразу 2 тыс. 212 музыкантов.