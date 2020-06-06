Завтра в Україні відзначають Трійцю — одне з головних православних свят, фото — Шляхта не працює

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7 червня 2020 року в Україні православні християни святкують Трійцю — одне з головних релігійних свят. Його відзначають на 50-й день після Великодня. Звідси й ще одна назва свята — П’ятидесятниця.

Православний Великдень у 2020 році відзначали 19 квітня, тому свято Трійці у християн східного обряду припадає на неділю, 7 червня.

У святковий день віруючі прославляють Пресвяту Трійцю — Триєдиного Бога: Отця, Сина і Святого Духа. Трійця входить до переліку 12-ти найбільших церковних торжеств року. У народі воно ще має назву Зелені свята.

В Україні це релігійне свято є офіційним вихідним днем. Оскільки святковий день припадає на неділю, то вихідний автоматично переноситься на наступний за ним понеділок. Отож, на Трійцю у 2020 році українці відпочиватимуть з 6 до 8 червня.

Трійця — свято відродження життя. З нагоди Зелених свят віряни прикрашають будинки гілками дерев і запашними травами, які символізують відродження всього живого на землі. Українці вірили, що якщо посвататися на Трійцю й одружитися на Покрову (14 жовтня), то сімейне життя буде довгим і щасливим.

Крім того, 7 червня в Україні відзначають День працівників водного господарства і День працівників місцевої промисловості.

Цього дня сталося декілька цікавих подій в історії Україну та світу. У 1919 році 7 червня в Нью-Йорку вперше провели письмові тести для одержання посвідчення водія. Через 10 років цього дня в центрі Риму утворено суверенну державу Ватикан, а у 1939 році Третій Рейх уклав пакти про ненапад з Латвією й Естонією.

У 1945 7 червня усім німцям у зонах окупації союзників наказали дивитися фільми про злочини нацистів у Бухенвальді. В 1967 році Ізраїль узяв під свій контроль Стіну плачу в Єрусалимі, а у 1991 році 7 червня Верховна Рада України прийняла рішення про перепідпорядкування Україні союзних підприємств на території республіки.

7 червня 1998 року в Ешфорді (Велика Британія) відбувся концерт найбільшого у світі оркестру — з 2 тис. 212 музикантів.