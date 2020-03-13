Курс биткоина снова упал из-за коронавируса. Фото: Coingape

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Ракурс

Биткоин, самая популярная криптовалюта, рухнула на 30% на торгах 13 марта. Впервые с апреля 2019 года стоимость биткоина упала ниже 5 тыс. долл.

В ночь на 13 марта биткоин дешевел на 38,09%, до 4 тыс. 891 долл. Об этом сообщает портал CoinMarketCap, который считает среднюю цену более чем по 20 биржам.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин падал на 39,56%, до 4 тыс. 783 долл. Однако позже курс биткоина поднялся. По состоянию на 10.20 по киевскому времени стоимость биткоина составляет 5 тыс. 338 долл.

Участники рынка полагают, что такое поведение криптовалюты обосновано паникой из-за обострения эпидемии коронавируса и углубленными продажами хедж-фондов. Еще одной причиной ослабления биткоина может быть стремительное падение цен на нефть.

Напомним, на фоне распространения эпидемии коронавируса в мире и масштабного спада на фондовых рынках стало известно о появлении новой криптовалюты CoronaCoin.